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12:46, 26 августа 2023 года В Кромах стартовал историко-гастрономический фестиваль "Слива-Град" Мероприятие проходит на двух площадках.





В поселке городского типа Кромы Орловской области начался второй историко-гастрономический фестиваль "Слива-Град". В первый раз он прошел в 2022 году.



Для жителей и гостей района работает ряд развлекательных площадок. Муниципальные образования Орловщины представили свои подворья, работает фотозона, на сцене выступают творяческие коллективы.



На фестиваль приехали глава региона Андрей Клычков и сенатор Василий Иконников. Вечером выступят белорусские "Песняры". Мероприятие завершится в 22.00 праздничным салютом.















Сергей Силаев



