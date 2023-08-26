Орловские спортсмены доставили посылку бойцам СВО

Груз доставлен на участок фронта Кременная-Сватово.
Фото: Сергей Лежнев
Орловская область продолжает формировать и отправлять гуманитарные грузы участникам специальной военной операции. Посылки собирают во всех районах региона.
Очередной гуманитарный груз доставлен 26 августа на участок фронта Кременная-Сватово, где служат орловские военнослужащие. Посылку сопроводили руководитель департамента физической культуры и спорта региона Алексей Берестов и директор стадиона Ленина Александр Родин.
По информации пресс-службы правительства региона, бойцы получили маскировочные халаты и сети, аптечки, медикаменты, рации, прицелы, продукты и многое другое. Важной частью посылки стали строительные материалы и инструменты.