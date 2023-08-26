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14:00, 26 августа 2023 года В Орловской области стартовал туристический слет "Тропа Героев-2023" Торжественная церемония открытия прошла в поселке городского типа Залегощь.



Фото: пресс-служба правительства региона

В Залегощи 25 августа начался туристический слет "Тропа Героев-2023". Участниками стали 22 команды из разных районов Орловской области.



По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", слет проходит по 14 видам программы. В первый день проводились соревнования по спортивному ориентированию и прохождению полосы препятствий. Также состоялся концерт бардовской песни.



– За несколько лет слет, в котором принимали участие 7 команд, превратился в настоящий праздник спорта, праздник дружбы. Сегодня участниками слета являются уже 22 команды из разных уголков Орловщины, - отметил губернатор Андрей Клычков.











Сергей Силаев



