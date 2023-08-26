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15:00, 26 августа 2023 года

Президент Путин упростил поиск работы для орловских подростков

Теперь ребята могут устраиваться без согласия органов опеки.

Фото: архив

Глава государства Владимир Путин подписал закон, упрощающий устройство на работу подростков, старше 14 лет. Ранее для этого требовалось согласие родителей и органов опеки. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, достигшие возраста 14 лет, смогут устроиться на работу только с письменного согласия органа опеки или законного представителя. Несовершеннолетних по-прежнему нельзя нанимать на ряд видов работ: с вредными, опасными условиями труда, на подземные работы, в религиозные организациии, на работу вахтовым методов и другие.


Сергей Силаев
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