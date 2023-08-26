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11:00, 26 августа 2023 года

В Орле начали печать 556 тысяч бюллетеней для выборов губернатора

До конца лета их передадут в территориальные избирательные комиссии.

Фото: Мария Семак

В типографии "Труд" началась печать избирательных бюллетеней перед выборами главы региона. Специалисты используют бумагу с несколькими степенями защиты: наносится специальная сетка, рисунок которой меняется, а также меняется цвет самой сетки. Подделать бюллетень невозможно.

Общий вес бюллетеней - три тонны. 31 августа их передадут в территориальные избирательные комиссии, а не позднее 6 сентября - в участковые. Всего будут работать 30 территориальных комиссий и 682 участковые избирательные комиссии, а также 10 временных - в СИЗО и больницах. Напомним, выборы пройдут 8, 9 и 10 сентября 2023 года.





Мария Семак
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