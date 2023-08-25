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20:56, 25 августа 2023 года

Школа на Зеленина в Орле примет учеников со второй четверти

На объекте продолжаются строительные работы.

Фото: архив "Вести-Орел"

Готовность школы на Зеленина в Орле в данный момент составляет 92%. Об этом в рамках прямого эфира сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. К учебе здесь дети смогут приступить со второй четверти.
"По школе на Зеленина. Пришли к пониманию, что совершенно обоснована замена оборудования на кухне, закупка новых кресел для актового зала. Сейчас готовность объекта 92%. После завершения строительных работ приступим к лицензированию и уже со второй четверти дети в школе №53 приступят к учебе", – сообщил губернатор.
Напомним, что школа на Зеленина будет самой большой в регионе. Она вместит 1225 учеников.


Артем Ежаков
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