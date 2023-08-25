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20:30, 25 августа 2023 года

В Орловской области создается городок для военнослужащих

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

Фото: архив "Вести-Орел"

Глава Орловской области Андрей Клычков сообщил о возведении на аэродроме в Малой Куликовке городка для военных. Глава региона заявил о существующей договоренности с мэром Москвы Сергеем Собяниным по этому поводу.
"По договоренности с Сергеем Собяниным определились обустроить места размещения наших военнослужащих в Малой Куликовке, на аэродроме. Сегодня туда прибыла техника. Было много вопросов, что там происходит. Это мы вместе создаем городок для наших военных, чтобы обеспечить безопасность и Орловской области, и Москвы, и России в целом. Поэтому не беспокойтесь. За 10 дней, думаю, управимся. По итогам и дорогу сделаем в поселке от федеральной трассы, и свет проведем", – заявил губернатор в рамках прямого эфира в соцсетях.
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