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21:30, 25 августа 2023 года

Останки 163 красноармейцев перезахоронены в Орловской области

Бойцы нашли последний покой на Соборовском поле в Троснянском районе.


"Вахта памяти" продолжает работу на Орловщине. 25 августа 163 бойца РККА были перезахоронены на Соборовском поле в Троснянском районе.

Из забвения вернули имена Пронина Василия Анисимовича, Казюберда Петра Калистратовича, Гаврилова Александра Ивановича, Гильбурда Михаила Ароновича. Их родственников найти не удалось. Порядка восьми человек, чьи имена также удалось выяснить, похоронены на своей малой Родине.

Помогали поисковикам "Волонтеры Тросны". Они искали информацию в архивах и интернете.

Историки ставят сражение в этих краях в один ряд с Куликовской битвой, битвами под Бородино и Прохоровкой. Сразу 33 воина были удостоены звания Героя Советского Союза, почти все – посмертно.

За два года здесь нашли уже более 180 бойцов.
 



Всеволод Трифонов
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