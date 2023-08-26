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9:00, 26 августа 2023 года 8 сентября в Болховском районе отпразднуют Собор Орловских святых Торжества начнутся с божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе.



Фото: архив "Вести-Орел"

Через две недели в Болховском районе в третий раз отпразднуют Собор Орловских святых. В его первоначальный состав входят священноисповедник Георгий Коссов, священномученик Иоанн Карабанов, священномученик Иоанн Панков, его сыновья — мученики Николай и Петр Панковы, преподобный Макарий Алтайский, священномученик Серафим (Остроумов), преподобноисповедник Сергий (Сребрянский).



Как сообщили в Орловской митрополии, торжества начнутся в 8:30. В Спасо-Преображенском соборе митрополит Орловский и Болховский Тихон в сослужении епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария совершит Божественную литургию. После нее будет совершен молебен всем святым, в земле Орловской просиявшим. Для гостей организуют праздничную трапезу.



В 12:30 в селе Спас-Чекряк состоится торжественное открытие благоустроенного источника во имя священноисповедника Георгия Коссова.





Артем Ежаков



