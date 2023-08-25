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21:00, 25 августа 2023 года Встречи пешеходов и велосипедистов на орловских дорогах рискуют закончиться ДТП В таких авариях нередко случаются серьезные травмы.





Орловцы все чаще пересаживаются на велосипеды. Вместе с тем растет и число ДТП с участием велосипедистов и пешеходов. В зависимости от последствий, в таких авариях возможна уголовная, административная и гражданско-правовая ответственность. Все будет зависеть от ущерба, причиненного пострадавшему.



Травмы в таких авариях нередко бывают серьезными. Так, одной из недавних пострадавших потребовалась госпитализация в нейрохирургическое отделение из-за сотрясения мозга.





Эльза Ахмедбекова



