В Орле продолжают раздачу продуктовых наборов семьям участников СВО
Накануне мэрия отправила очередную партию коробок с продовольствием.
Фото: архив "Вести-Орел"
25 августа мэрия Орла получила 120 продуктовых наборов от Орловского социального кластера. Их раздали семьям участников специальной военной операции. Внутри наборов – макароны, гречка, рис, сахар, масло, сгущенка, сладости и многое другое. Как правило, это продукты от орловских производителей. Такая работа продолжается уже много месяцев.