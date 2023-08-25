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20:00, 25 августа 2023 года Орловчанка "отблагодарила" за гостеприимство кражей украшений Их девушка сдала в ломбард по подложным документам.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловские полицейские установили подозреваемую в краже золотых украшений. Они пропали из квартиры на Московском шоссе. Ущерб составил 28 тысяч рублей.



Как выяснилось, до кражи в квартире отдыхал сожитель потерпевшей с компанией. Одной из гостей была 21-летняя девушка. Воспользовавшись тем, что ее не видят, она достала украшения из серванта, а позднее продала их в ломбарде по подложным документам.



Подозреваемая призналась в содеянном и намерена возместить ущерб. Суда она будет ждать под подпиской о невыезде, сообщили в областном УМВД.





Артем Ежаков



