В Нарышкино благоустроили дворы в районе четырех домов
Работы завершились на улице Садовой.
Фото: пресс-служба правительства региона
Благоустройство велось в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда ". Отремонтированы дворовые территории многоквартирных домов по улице Садовой, 1а, 1б, 2а, 2б. Сумма двух контрактов – 4,7 миллиона рублей.
По информации пресс-службы правительства региона, во дворах появился асфальт, тротуары, малые архитектурные формы. Ремонт выполнен с учетом доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.