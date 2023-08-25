В Орловской области беженцы смогут поучаствовать в выборах депутатов своего региона
Об этом сообщили в облизбиркоме.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орловской области избиратели из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогут проголосовать на выборах депутатов законодательного органа своего региона на двух участках. Об этом сообщили в облизбиркоме.
В Орле пункт находится в городском центре культуры (Комсомольская, 261А), в Мценске – в здании администрации Мценского района (площадь Ленина, 1).
1, 2 и 3 сентября проголосовать можно с 8:00 до 20:00, 4 сентября – с 8:00 до 15:00.
Проголосовать можно и на дому. Для этого нужно позвонить по телефону горячей линии: +7 (4862) 76-22-09.