пятница 25.08.2023 20:33:27 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

19:30, 25 августа 2023 года

В Орловской области беженцы смогут поучаствовать в выборах депутатов своего региона

Об этом сообщили в облизбиркоме.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области избиратели из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогут проголосовать на выборах депутатов законодательного органа своего региона на двух участках. Об этом сообщили в облизбиркоме.

В Орле пункт находится в городском центре культуры (Комсомольская, 261А), в Мценске – в здании администрации Мценского района (площадь Ленина, 1).

1, 2 и 3 сентября проголосовать можно с 8:00 до 20:00, 4 сентября – с 8:00 до 15:00.

Проголосовать можно и на дому. Для этого нужно позвонить по телефону горячей линии: +7 (4862) 76-22-09.


Артем Ежаков
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.