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19:30, 25 августа 2023 года В Орловской области беженцы смогут поучаствовать в выборах депутатов своего региона Об этом сообщили в облизбиркоме.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области избиратели из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогут проголосовать на выборах депутатов законодательного органа своего региона на двух участках. Об этом сообщили в облизбиркоме.



В Орле пункт находится в городском центре культуры (Комсомольская, 261А), в Мценске – в здании администрации Мценского района (площадь Ленина, 1).



1, 2 и 3 сентября проголосовать можно с 8:00 до 20:00, 4 сентября – с 8:00 до 15:00.



Проголосовать можно и на дому. Для этого нужно позвонить по телефону горячей линии: +7 (4862) 76-22-09.





Артем Ежаков



