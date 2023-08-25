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19:00, 25 августа 2023 года

Орелстат сообщил о росте средней и реальной зарплат в регионе

Больше всех получают финансисты и страховщики.

Фото: архив "Вести-Орел"

Территориальный орган службы статистики опубликовал отчет о заработной плате работников организаций Орловской области в июне 2023 года. Согласно данным, средняя номинальная оплата труда в первом летнем месяце составила 51459 рублей, что на 9,9% больше майского показателя и на 17,3% превышает цифру июня 2022-го года. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, выросла на 14,3% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года.

Больше всех в июне получали финансисты и страховщики – 69619 рублей, вторые в рейтинге – работники сферы обеспечения электроэнергией, газом и паром – 54797 рублей. Замкнули тройку лидеров госуправленцы с зарплатой в 54685 рублей.


Артем Ежаков
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