Главная » Новости



18:30, 25 августа 2023 года На Орловщине нашли более 200 нарушений, связанных с игровыми и спортивными площадками Проверки провела прокуратура.



Фото: архив "Вести-Орел"

Прокуратура Орловской области проверила соблюдение закона при размещении, содержании и эксплуатации детских игровых и спортивных площадок.



Инспекторы исследовали объекты во дворах, в парках, скверах, стадионах, школах, детских садах, лагерях, учреждениях допобразования и так далее.



Вскрылось более 200 нарушений, среди которых ненадлежащий контроль за техническим состоянием, отсутствие регулярных осмотров, значительный износ оборудования, требующий замены.



По фактам нарушений ответственным лицам внесено 104 представления. По результатам работы прокуратуры в этом году в порядок привели 138 площадок, а в 12 сельских поселениях они были оборудованы.





Артем Ежаков



