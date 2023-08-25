Знаменский район Орловщины отмечает годовщину со дня образования
Муниципальному образованию исполнилось 38 лет.
Фото: Мария Семак
Знаменский район Орловской области отмечает День рождения. В муниципалитете 25 августа начались праздничные гуляния. Торжественные мероприятия проходят на летней сцене знаменского Дома культуры.
Для гостей организовали концерт, работают подворья, на сцене выступили спортсмены. Также на празднике можно написать письма солдатам на передовую. Их бойцам СВО доставит администрация вместе с гуманитарной помощью.