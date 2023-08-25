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18:00, 25 августа 2023 года Юные орловцы готовятся совмещать учебу и спорт Тренировки приучают к дисциплине.





Уже через неделю – День знаний. Более 4 тысяч юных орловцев впервые переступят порог школ областного центра. Немалая их часть уже ходит в спортивные секции. Тренировки им предстоит совмещать с учебой.



Важная причина, по которой детей отдают в спорт – желание приучить к дисциплине. Ребенок привыкает к тренировкам, увлекается и нередко уделяет спорту времени больше, чем школьным урокам. Здесь родителям важно понять одно правило – через детский спорт точно не стоит реализовывать свои амбиции.



Спорт необходим юному организму. От того, как родители подготовят ребенка к сложному этапу жизни, зависит и физическое здоровье, и моральное.





Анастасия Дорохова



