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16:30, 25 августа 2023 года В Орле ремонтируют дома по улице Садовского Обновление двух зданий идет одновременно из-за общих инженерных коммуникаций.





В Орле идет ремонт домов №3 и №5 по улице Садовского. У зданий общие инженерные коммуникации, что стало причиной одновременного ремонта домов.



Сейчас завершены все кровельные и электромонтажные работы, отремонтирована система теплоснабжения. Привели в порядок входы в подъезды и подвалы. Обновили фасады.



На конец сентября намечена "Народная приемка". Оценку ремонту дадут собственники.



Всего в этом году в регионе отремонтируют 195 многоквартирных домов. Большинство объектов уже сдали. А в ближайшие три года в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы планируют капитально отремонтировать 393 многоквартирных дома.





Мария Семак



