В Орле ремонтируют дома по улице Садовского

Обновление двух зданий идет одновременно из-за общих инженерных коммуникаций.
В Орле идет ремонт домов №3 и №5 по улице Садовского. У зданий общие инженерные коммуникации, что стало причиной одновременного ремонта домов.
Сейчас завершены все кровельные и электромонтажные работы, отремонтирована система теплоснабжения. Привели в порядок входы в подъезды и подвалы. Обновили фасады.
На конец сентября намечена "Народная приемка". Оценку ремонту дадут собственники.
Всего в этом году в регионе отремонтируют 195 многоквартирных домов. Большинство объектов уже сдали. А в ближайшие три года в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы планируют капитально отремонтировать 393 многоквартирных дома.