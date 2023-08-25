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16:30, 25 августа 2023 года

В Орле ремонтируют дома по улице Садовского

Обновление двух зданий идет одновременно из-за общих инженерных коммуникаций.


В Орле идет ремонт домов №3 и №5 по улице Садовского. У зданий общие инженерные коммуникации, что стало причиной одновременного ремонта домов.

Сейчас завершены все кровельные и электромонтажные работы, отремонтирована система теплоснабжения. Привели в порядок входы в подъезды и подвалы. Обновили фасады.

На конец сентября намечена "Народная приемка". Оценку ремонту дадут собственники.

Всего в этом году в регионе отремонтируют 195 многоквартирных домов. Большинство объектов уже сдали. А в ближайшие три года в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы планируют капитально отремонтировать 393 многоквартирных дома.
 



Мария Семак
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