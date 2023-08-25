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15:30, 25 августа 2023 года В Орловской области подтвердились три случая отравления грибами Среди пострадавших – двое детей.



Фото: архив "Вести-Орел"

За истекший период 2023-го года на Орловщине зафиксировали три случая отравления грибами. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было на один случай меньше.



Как сообщили в областном управлении Роспотребнадзора, в одном случае девочка съела сырые говорушки, второй ребенок употребил неизвестные грибы – также сырые. Пожилая женщина отравилась консервированными лисичками домашнего изготовления. Еще в одном случае среди собранных грибов оказалась поганка. Последнее отравление произошло у мужчины, съевшего жареную горчанку.





Артем Ежаков



