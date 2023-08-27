Народные приметы: 27 августа нельзя печь пироги

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6:00, 27 августа 2023 года
Народные приметы: 27 августа нельзя печь пироги27 августа проходит народный праздник Михей Тиховей и церковный день памяти пророка Михея.
Церковь вспоминает житие мученика. В этот день семьи старались держаться вместе. Мужчины и женщины не выходили работать в поля и огороды.
- Что нельзя делать в этот день:
- Устраивать шумные застолья. День проводили в смиренной молитве;
- Ругаться и скандалить. Можно накликать беду и потерять уважение близких;
- Готовить и печь;
- Отказывать в просьбе, если под силу ее выполнить;
- Думать о плохом. Негативные помыслы будут множиться;
Что можно делать 27 августа:
- Можно есть любую еду — пост заканчивается;
- Парням свататься к девушкам;
- Готовиться к осени и зиме, проверять зимнюю одежду;
- Заканчивать полевые работы, пока хорошая погода;
Александра Бахтина