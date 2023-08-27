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6:00, 27 августа 2023 года

Народные приметы: 27 августа нельзя печь пироги

27 августа проходит народный праздник Михей Тиховей и церковный день памяти пророка Михея.


Церковь вспоминает житие мученика. В этот день семьи старались держаться вместе. Мужчины и женщины не выходили работать в поля и огороды.

- Что нельзя делать в этот день:

- Устраивать шумные застолья. День проводили в смиренной молитве;

- Ругаться и скандалить. Можно накликать беду и потерять уважение близких;

- Готовить и печь;

- Отказывать в просьбе, если под силу ее выполнить;

- Думать о плохом. Негативные помыслы будут множиться;

Что можно делать 27 августа:

- Можно есть любую еду — пост заканчивается;

- Парням свататься к девушкам;

- Готовиться к осени и зиме, проверять зимнюю одежду;

- Заканчивать полевые работы, пока хорошая погода;

 


Александра Бахтина
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