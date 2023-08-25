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15:00, 25 августа 2023 года Прокуратура Орловской области и филиал фонда "Защитники Отечества" будут сотрудничать Соглашение подписали 25 августа.



Фото: прокуратура Орловской области

Прокурор Орловской области Алексей Тимошин и руководитель регионального филиала госфонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" по Орловской области Ольга Анисимова подписали соглашение о взаимодействии.



Ведомство и филиал будут взаимодействовать с целью наиболее эффективного оказания помощи военнослужащим и членам их семей, защиты их прав и свобод.



Напомним, что за почти три месяца работы в филиал госфонда поступило более 400 обращений. Специалисты сопровождают ветеранов и семьи бойцов по всем возникающим вопросам – от реабилитации до переобучения.





Артем Ежаков



