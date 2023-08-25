Прокуратура Орловской области и филиал фонда "Защитники Отечества" будут сотрудничать
Соглашение подписали 25 августа.
Фото: прокуратура Орловской области
Прокурор Орловской области Алексей Тимошин и руководитель регионального филиала госфонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" по Орловской области Ольга Анисимова подписали соглашение о взаимодействии.
Ведомство и филиал будут взаимодействовать с целью наиболее эффективного оказания помощи военнослужащим и членам их семей, защиты их прав и свобод.
Напомним, что за почти три месяца работы в филиал госфонда поступило более 400 обращений. Специалисты сопровождают ветеранов и семьи бойцов по всем возникающим вопросам – от реабилитации до переобучения.