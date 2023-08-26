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6:00, 26 августа 2023 года

Народные приметы: почему 26 августа нельзя есть яйцо с двумя желтками

Сегодня проходит народный праздник Тихон Страстной и церковный день памяти преставления и второго обретения мощей святителя Тихона Задонского.


В народном календаре на 26 августа получил название Максимов день или Тихон Страстной. Последнее связано с чествованием в этот день иконы Божьей матери "Страстной", на которой изображены ангелы с копьем, гвоздями, крестом и губкой — это все орудия страстей Христовых.

Что нельзя делать в этот день:

- Не принято вспоминать плохие события из прошлого, чтобы потом они не отложились надолго в душе и на сердце.
- Не стоит дарить в этот день белое полотенце. В дар такую вещь тоже не принимали, потому что, по приметам, это сулит болезнь;
- Нельзя употреблять в пищу яйцо с двумя желтками — потерять счастье и благополучие.
- Нельзя сегодня ссориться, ругаться, особенно с родственниками и в своём доме. К затяжным конфликтам с неприятными последствиями.

Что нужно делать в этот день:

- Принято наводить порядок в погребах и сараях перед закладкой урожая;
- Хозяйки клали по углам в помещениях веточки полыни чертополоха, чтобы завистники не сглазили;
- Принятие душа или посещение бани в этот день может символизировать избавление от болезней и негативной энергии.


Александра Бахтина
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