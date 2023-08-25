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14:30, 25 августа 2023 года Талантливые орловские школьники получат муниципальную премию Решение о денежной награде для отличившихся детей приняли на сессии представительного органа.



Фото: архив "Вести-Орел"

25 августа городской совет Орла принял решение финансово поощрить школьников, проявивших таланты в обучении, спорте и творческой деятельности.



Муниципальная премия будет назначена на предстоящий учебный год – с 1 сентября по 31 мая. По две тысячи рублей ежемесячно получат 25 школьников и 36 воспитанников учреждений допобразования. Их выбирали в номинациях "Учебная деятельность", "Художественное творчество", "Любительский спорт".



18 ребят получат муниципальные гранты по 20 тысяч рублей – до вычета подоходного налога. Как сообщили в пресс-службе горсовета, деньги получат по три человека в каждой номинации: естественно-научная, социально-гуманитарная, филологическая, математическая, спортивная и художественно-эстетическая.





Артем Ежаков



