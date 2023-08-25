Под Орлом реконструируют купол старинного храма

В Знаменском районе реконструируют купол храма иконы Божией Матери "Знамение". Работа началась по инициативе настоятеля Знаменского прихода – иерея Андрея Сорокина.
Купол покроют нитридом титана. Срок службы этого материала может достигать века. Реконструкция идет вручную. Ее обещают завершить в кратчайшие сроки, сообщили в Орловской митрополии.
Храм существует уже более 200 лет. В 1930 году его закрыли, а спустя 71 год святыню вернули верующим и началась восстановительная работа. 24 сентября 2017 года митрополит Орловский и Болховский Антоний совершил чин великого освящения храма.