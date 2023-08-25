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13:00, 25 августа 2023 года В Свердловском районе ремонтируют Кошелевский ФАП На работы выделили более двух миллионов рублей.



Фото: тг-канала "Телеграммы из Орла"

В Кошелевском фельдшерско-акушерском пункте медпомощь оказывают почти 200 местным жителям. На данный момент здание приводят в порядок.Там обновили потолок и пол, оштукатурили стены, уложили кафельную плитку, а также перекрыли крышу и сделали отмостку. По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", сумма контракта на ремонт ФАПа составляет 2,5 миллиона рублей.





Ксения Солоухина



