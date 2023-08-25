В Орле в тройном ДТП пострадал 11-летний ребенок

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10:44, 25 августа 2023 года
В Орле в тройном ДТП пострадал 11-летний ребенокМальчика доставили для осмотра в медучреждение.
Фото регионального УГИБДД
Авария, с участием трех иномарок, случилась вчера на Раздольной. Вечером, в начале седьмого, водитель "Хендай" не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с "Рено", которая из-за этого протаранила "Фольксваген".
По информации регионального УГИБДД, травмы получил 11-летний пассажир "Хендай". Ребенка доставили в НКМЦ имени Круглой для осмотра. Госпитализация мальчику не потребовалась.
Ксения Солоухина