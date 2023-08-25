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10:30, 25 августа 2023 года

В Кромах 26 августа пройдет историко-гастрономический фестиваль "Слива-Град"

Мероприятие состоится уже во второй раз.

Фото: группа "Слива-Град" в соцсетях

В поселке городского типа Кромы в последнюю субботу лета 2023 года пройдет второй историко-гастрономический фестиваль "Слива-Град", Мероприятия стартуют в 12.00.

Фестиваль объединит историю, гастрономию и традиции Кромского района. Жителей и гостей района ждут увлекательные мастер-классы, развлекательные мероприятия, фотозоны, концертная программа. На сцене выступят белорусские "Песняры".

В течение всего дня мы будем погружаться в атмосферу прошлого, познавать историю нашего района и наслаждаться вкуснейшими блюдами, приготовленными из наших местных продуктов, включая, конечно же, сливы, - написал глава района Андрей Усиков в социальных сетях.



Фото: схема проезда к фестивалю



Сергей Силаев
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