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11:30, 25 августа 2023 года Орловская область доставила 330 тонн питьевой воды в зону СВО Бойцам передают партии по 20 тонн.





Очередная партия питьевой воды была доставлена на фронт вчера, 24 августа. В общей сложности Орловщина отправила в зону спецоперации 330 тонн. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Андрей Клычков. - Продолжаем доставку бутилированной воды непосредственно к местам передвижения военнослужащих. Мы стараемся помочь всем нашим бойцам, военным медикам и другим подразделениям, которые проезжают мимо наших точек разгрузки, - отметил глава региона.





Ксения Солоухина



