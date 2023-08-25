Орловская область доставила 330 тонн питьевой воды в зону СВО
Бойцам передают партии по 20 тонн.
Очередная партия питьевой воды была доставлена на фронт вчера, 24 августа. В общей сложности Орловщина отправила в зону спецоперации 330 тонн. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Андрей Клычков.
- Продолжаем доставку бутилированной воды непосредственно к местам передвижения военнослужащих. Мы стараемся помочь всем нашим бойцам, военным медикам и другим подразделениям, которые проезжают мимо наших точек разгрузки, - отметил глава региона.