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12:30, 25 августа 2023 года Семья Левчук представит Орловщину на фестивале ГТО Амчане стали победителями регионального этапа соревнований.



Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области

Спортивный фестиваль проходит с 24 по 27 августа в Санкт-Петербурге. В нем принимают участие семейные команды из 50 субъектов страны. Физкультурники в возрасте от 8 до 69 лет поборются за звание лучших в различных дисциплинах. По информации департамента физической культуры и спорта, Орловскую область представит семья Левчук из Мценска, которая стала победителем регионального этапа. Сергей и Елена работают тренерами-преподавателями в спортшколе. Их дочь Злата активно занимается лыжными гонками. Также вместе с ними в фестивале ГТО поучаствует и бабушка.





Ксения Солоухина



