Луганские школьники получат от орловцев подарки к 1 сентября
Груз собирает Орловское региональное отделение партии "Единая Россия".
Фото: сайт орловского отделения "Единой России"
В Орле собирают очередную большую посылку в Луганск. Сбор организовало местное отделение партии "Единая Россия". В столицу ЛНР отправят посылки для военнослужащих и медиков, а также школьные наборы для первоклассников.
В набор войдут ручки, карандаши и фломастеры, тетради, альбомы, цветная бумага, краски, клей, пеналы, обложки и многое другое. Присоединиться к сбору может любой желающий. Подробнее – по ссылке.