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22:15, 24 августа 2023 года Луганские школьники получат от орловцев подарки к 1 сентября Груз собирает Орловское региональное отделение партии "Единая Россия".



Фото: сайт орловского отделения "Единой России"

В Орле собирают очередную большую посылку в Луганск. Сбор организовало местное отделение партии "Единая Россия". В столицу ЛНР отправят посылки для военнослужащих и медиков, а также школьные наборы для первоклассников.



В набор войдут ручки, карандаши и фломастеры, тетради, альбомы, цветная бумага, краски, клей, пеналы, обложки и многое другое. Присоединиться к сбору может любой желающий. Подробнее – по ссылке.





Артем Ежаков



