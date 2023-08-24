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21:15, 24 августа 2023 года

Игорь Щеголев оценил социальное и производственное развитие Орловщины

Полномочный представитель президента Российской Федерации в ЦФО 24 августа побывал в регионе с рабочим визитом.


Ряд социально значимых объектов Орловщины проинспектировал полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев. Первым пунктом его поездки 24 августа стала строящаяся на улице Зеленина школа на 1225 мест. Работа идет в рамках нацпроекта "Образование". Готовность объекта сегодня составляет 90%. Сейчас здесь завершается благоустройство, ведется озеленение территории.

Следующим пунктом визита стал Филиал Госфонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". За три месяца работы сюда поступило более 400 обращений. Специалисты сопровождают ветеранов и семьи бойцов по всем возникающим вопросам – от реабилитации до переобучения.

Затем Игорь Щеголев приехал в новое здание технопарка "Кванториум" в городском парке. С 1 сентября "Кванториум" будет располагаться в здании бывшего клуба "Сфера". Ежегодно проходить обучение здесь смогут более 800 детей от 7 до 18 лет. Также полпреду рассказали о мобильном "Кванториуме", позволяющем обучать детей из удаленных населенных пунктов.

Помимо Орла, Игорь Щеголев побывал в Мценском районе. Делегация возложила цветы к памятнику танкистам-гвардейцам у деревни Первый Воин. Дальше полпред оценил преображение парка-усадьбы Шеншиных. Благоустройство здесь велось в рамках гранта, выигранного в конкурсе Минстроя. Также Игорь Щеголев и глава региона посетили преображенную Краснооктябрьскую школу. В ходе капремонта здесь сделали особый акцент на сохранении уникального облика исторического здания.

В завершение визита Игорь Щеголев побывал на заводе "Аврора". Здесь из электролома и компьютерных плат получают медь, серебро, платину, палладий и золото. Уже в следующем году здесь планируют открыть новые цеха.

Также губернатор Андрей Клычков и Игорь Щеголев провели рабочее совещание. Стороны обсудили дальнейшее развитие социальной сферы Орловщины, меры поддержки участников СВО и их семей, благоустройство общественных территорий, реализацию инвестиционных и национальных проектов, уборочную кампанию.
 
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