Маленьким орловцам с онкологией нужны игрушки-утешители
Жители региона могут присоединиться к благотворительной акции.
Фото: архив "Вести-Орел"
Орловская региональная общественная организация помощи детям с онкологией "Радость моя"объявляет о благотворительной акции. Ребятам, лежащим в профильном отделении НКМЦ имени Круглой очень нужны игрушки-утешители.
В "Коробку храбрости" нужны мелкие игрушки для мальчиков и девочек от 3 до 7 лет. Можно пожертвовать небольшие раскраски. Важное условие – игрушки должны быть новыми.
Благотворителям обращаться по телефону: 8 (910) 205 02 13.