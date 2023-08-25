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12:00, 25 августа 2023 года Маленьким орловцам с онкологией нужны игрушки-утешители Жители региона могут присоединиться к благотворительной акции.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловская региональная общественная организация помощи детям с онкологией "Радость моя" объявляет о благотворительной акции. Ребятам, лежащим в профильном отделении НКМЦ имени Круглой очень нужны игрушки-утешители.



В "Коробку храбрости" нужны мелкие игрушки для мальчиков и девочек от 3 до 7 лет. Можно пожертвовать небольшие раскраски. Важное условие – игрушки должны быть новыми.



Благотворителям обращаться по телефону: 8 (910) 205 02 13.





Артем Ежаков



