В Орле прошел традиционный августовский педсовет

На конференции разговаривали о развитии системы образования.
Фото: пресс-служба областного совета
В мероприятии приняли участие члены педагогического сообщества Орловщины, а также депутаты. Собравшиеся обсудили вопросы, касающиеся роли педагога и наставника в системе образования, а также его развития. Кроме того, присутствующие посмотрели видеообращение, которое для коллег из регионов записал министр просвещения Сергей Кравцов.
По информации пресс-службы облсовета, завершилась встреча вручением ряда наград работникам образовательной системы.