В Орловской области определили победителей Спартакиады сборных муниципальных образований

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8:00, 25 августа 2023 года
В Орловской области определили победителей Спартакиады сборных муниципальных образованийСоревнования прошли по девяти видам спорта.
Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области
Подведены итоги комплексной Спартакиады среди сборных муниципальных образований. Соревнования были проведены по девяти видам программы: настольный теннис, шахматы, бадминтон, баскетбол 3 на 3, волейбол, роуп-скиппинг, мини-футбол, эстафета ГТО, легкая атлетика.
Общекомандные итоги подвели по трем группам, согласно численности населения. В первой группе лучшими стали спортсмены из Орла, во второй – спортсмены Ливенского района, среди самых малонаселенных районов лучшей стала сборная Малоархангельска.
Анастасия Дорохова