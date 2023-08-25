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8:00, 25 августа 2023 года

В Орловской области определили победителей Спартакиады сборных муниципальных образований

Соревнования прошли по девяти видам спорта.

Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области

Подведены итоги комплексной Спартакиады среди сборных муниципальных образований. Соревнования были проведены по девяти видам программы: настольный теннис, шахматы, бадминтон, баскетбол 3 на 3, волейбол, роуп-скиппинг, мини-футбол, эстафета ГТО, легкая атлетика.

Общекомандные итоги подвели по трем группам, согласно численности населения. В первой группе лучшими стали спортсмены из Орла, во второй – спортсмены Ливенского района, среди самых малонаселенных районов лучшей стала сборная Малоархангельска.


Анастасия Дорохова
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