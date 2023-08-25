Пожилая орловчанка избавилась от "наследства" мужа за 8 тысяч рублей
Женщина нашла ружье и отнесла его в Росгвардию.
Фото: архив "Вести-Орел"
72-летняя жительница села Успенское Ливенского района Орловской области получит 8 тысяч рублей за передачу в Росгвардию одноствольного ружья 16-го калибра. Находку женщина сделала, убираясь в комнате покойного мужа.
Как сообщили в ведомстве, выплата пройдет после проведения всех проверок.
Росгвардия напоминает, что такой способ избавления от незарегистрированного оружия освобождает от ответственности.