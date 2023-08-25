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9:30, 25 августа 2023 года Пожилая орловчанка избавилась от "наследства" мужа за 8 тысяч рублей Женщина нашла ружье и отнесла его в Росгвардию.



Фото: архив "Вести-Орел"

72-летняя жительница села Успенское Ливенского района Орловской области получит 8 тысяч рублей за передачу в Росгвардию одноствольного ружья 16-го калибра. Находку женщина сделала, убираясь в комнате покойного мужа.



Как сообщили в ведомстве, выплата пройдет после проведения всех проверок.



Росгвардия напоминает, что такой способ избавления от незарегистрированного оружия освобождает от ответственности.





Артем Ежаков



