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21:30, 24 августа 2023 года Леонид Музалевский встретился с писателем Владимиром Самариным и участником СВО Литератор передал для бойцов сто экземпляров своей книги, а с бойцом Дмитрием спикер орловского облсовета побеседовал на разные темы.





Председатель Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский встретился с известным журналистом и членом Союза писателей России Владимиром Самариным. Литератор передал для бойцов СВО 100 экземпляров своей книги "Глаголы прошедшего времени". Произведения доставят на передовую в конце месяца. Ранее Владимир Самарин передавал книги библиотекам новых регионов России.



Вторым гостем стал участник СВО Дмитрий. Вместе с мамой они пришли поблагодарить за оказываемую поддержку. Боец заверил, что в их подразделении есть все самое необходимое, всего хватает. У семьи тоже все в порядке.





Всеволод Трифонов



