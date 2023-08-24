Разработки орловских студентов показали зампреду правительства РФ
Проекты Орловского госуниверситета представили на форуме "Армия – 2023".
Фото: пресс-служба ОГУ им. Тургенева
С 14 по 20 августа на территории парка "Патриот" прошел девятый ежегодный Международный военно-технический форум "Армия-2023" .
В павильоне "Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов" были представлены разработки студентов Орловского госуниверситета. Гостям показали систему управления светофором, а также беспилотный летательный аппарат-квадрокоптер. Проекты продемонстрировали заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко.
Как сообщили в пресс-службе ОГУ, разработчиками стали студенты института приборостроения, автоматизации и информационных технологий Матвей Грачев, Дмитрий Бабенков, Андрей Байков, Антон Перелыгин.