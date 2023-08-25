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8:30, 25 августа 2023 года На Орловщине разрешили отстрел семи кабанов Это связано с угрозой распространения АЧС.



Фото: архив "Вести-Орел"

Руководитель департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Виктор Сенюшкин подписал приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов. Документом разрешается отстрел семи особей кабана. Это связано с угрозой возникновения и распространения африканской чумы свиней.



Добычу можно либо уничтожить по норме закона, либо оставить для личного потребления после получения отрицательного результата на заболевание.

Использовать можно только огнестрельное оружие. Запрещена добыча кабанов загоном, нагоном, с применением собак охотничьих пород, за исключением добора раненых кабанов.



Со списком охотничьих угодий, на которые распространяется приказ, можно ознакомиться в документе.





Артем Ежаков



