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20:00, 24 августа 2023 года В Орле задержали мужчину с крупной партией наркотиков "Запрещенку" он собирался распространить на территории региона.



Фото: архив

Комплекс оперативно-розыскных мероприятий провели сотрудники городского отдела по контролю за оборотом наркотиков. В Советском районе Орла они задержали 28-летнего мужчину. У него в карманах нашли 35 перемотанных изолентой свертков. Исследование показало, что там было более 31 грамма мефедрона. Также полицейские выяснили, что закладки с запрещенным веществом злоумышленник собирался разложить по тайникам.



По информации пресс-службы регионального УМВД, за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере на орловца завели уголовное дело. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.





Ксения Солоухина



