Прокурор Алексей Тимошин приехал с проверкой в колонию Кромского района
Также он провел личный прием осужденных.
Фото: пресс-служба прокуратуры Орловской области
Соблюдение требований уголовно-исполнительного законодательства прокурор Орловской области проверил в исправительной колонии, которая находится в Шахово. Алексей Тимошин провел обход жилых отрядов и коммунально-бытовых объектов.
Как сообщаетрегиональная прокуратура, в ходе выезда глава ведомства побеседовал с осужденными, а также ответил на интересующие их вопросы на личном приеме.