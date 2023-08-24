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18:00, 24 августа 2023 года

Орловская Росгвардия проверят работу тревожных кнопок в школьных автобусах

Ведомство готовится к обеспечению детской безопасности в новом учебном году.


В преддверии Дня знаний орловская Росгвардия проверяет работоспособность тревожных кнопок в школьных автобусах. У силовиков есть всего 15 минут, чтобы приехать на объект. Поставить машину нужно так, чтобы перекрыть путь автобусу.

Каждый школьный автобус под охраной Росгвардии проверяется дистанционно, чтобы держать на контроле исправность тревожных кнопок. Такой защитой в регионе могут воспользоваться более 70 водителей.

Тревожные кнопки есть также в машинах скорой помощи, общественном транспорте, в самих школах. Проверки будут продолжены.
 



Всеволод Трифонов
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