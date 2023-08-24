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20:30, 24 августа 2023 года Орловский технопарк "Кванториум" набирает учеников Занятия теперь будут проходить в новом помещении.





В технопарке "Кванториум" Орла открыта запись учащихся. Подать заявку с помощью портала "Навигатор 57". Регистрация открыта с 15 августа.



По направлению "Квантостарт" для самых маленьких и "IT-квантум" запись уже закрыта. Вакантные места остались на авиа- и автомоделирование, промышленную робототехнику и хайтек.



Раньше занятия проходили во Дворце пионеров имени Гагарина. С этого учебного года "Кванториум" переедет в Городской парк, в здание бывшего клуба "Сфера".





Татьяна Тимохина



