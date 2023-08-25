Народные приметы: 25 августа нельзя ходить на свидания

Сегодня проходит народный праздник Фотя Поветенный и церковный день памяти мучеников Фотия и Аникиты.

В Русской Православной Церкви 25 августа совершает память множества святых, значительная часть которых приняла мучительную смерть в годы советских антицерковных гонений. Особо чтят мучеников Аникиту и Фотия Никомидийских и многих иже с ними пострадавших.

Есть ряд запретов, которых стоит придерживаться в этот день:

- Предки не ходили на чердак, потому что, по приметам, домовой готовит себе там место к зиме;

- Нельзя смеяться и веселиться перед сном, чтобы не навлечь бессонницу;

- Не принято ходить на свидания, гулянья, свататься в это время, так как идет Успенский пост.

Что можно делать в этот день:

- Незамужние девушки на Фотия ходили в Церковь и молились о даровании суженого, а под подушку клали ночью белый платок, чтобы, согласно приметам, увидеть будущего мужа во сне;

- Идет сбор облепихи и черемухи, хозяйки делают заготовки — компоты, варенья, пекут постные черемуховые пироги и пирожки.