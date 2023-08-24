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18:30, 24 августа 2023 года Орловца оштрафовали и лишили автомобиля за повторную пьяную езду Приговор вынес Кромской районный суд.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области наказали очередного любителя сесть за руль подшофе – житель Кромского района оштрафован на 200 тысяч рублей и на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Также у осужденного конфискована машина. Она обращена в пользу государства.

"Установлено, что осужденный, будучи ранее подвергнутым наказанию в виде административного ареста на срок 10 суток за управление транспортным средством в нетрезвом виде, вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения", – сообщили в прокуратуре.





Артем Ежаков



