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5:00, 25 августа 2023 года Психологи рассказали, как бороться с постоянной тревожностью Советами поделилась специалист Римма Чулкова.





Люди могут беспокоиться по разным причинам: из-за нехватки средств или проблем на работе. Такие причины считаются нормальными. Но если человек на подсознании тревожится из-за фантомных ситуаций, то тут есть ряд причин. Это может быть гормональное расстройство или стресс. Главное - установить причину этого состояния.



Получайте больше положительных эмоций, живите в настоящем времени, не жалейте о прошлом. Если все-таки человек уверен в своих переживаниях и страхах, нужно задать вопрос: "Что самое страшное может со мной произойти?". Затем необходимо принять эту ситуацию, придумать решение заранее и отпустить случай.



Если это не помогло, то лучше обратиться за помощью к специалисту.





Александра Бахтина



