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12:30, 24 августа 2023 года Представители трех континентов приготовили блюда для орловцев Жители региона охотно оценивали еду на вкус.





В областной столице прошел фестиваль национальных кухонь. В нем приняли участие представители Индии, Армении, Грузии, Гвинеи, Бенина.



Уроженцы Индии не только варили, но еще жарили, парили и фасовали по баночкам. Они приготовили овощи с сыром, лепешки чапати и бирьяни – рис с курицей. Представители Армении тоже приготовили рис, но по собственному рецепту.



Пользовались популярностью и грузинские блюда: шашлык, хачапури и пхали. Уроженцы Гвинеи решили напоить орловцев свои любимым напитком из каркаде с ванилью и сахаром. Подробности – в сюжете Татьяны Тимохиной.









Татьяна Тимохина



