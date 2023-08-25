Орловцам рассказали, как поменять поликлинику

Таким правом граждане РФ могут воспользоваться раз в год.
Фото: Государственная Дума
В Государственной Думе рассказали о том, как поменять поликлинику. Такое право можно использовать раз в год. Кроме этого, это возможно сделать при смене места жительства или пребывания.
Для того, чтобы поменять медучреждение, необходимо обратиться с письменным заявлением в ту поликлинику, в который хотите лечиться. Объяснять причину смены не нужно. С собой гражданин РФ берет паспорт и полис ОМС.
Затем в течение нескольких дней заявителя прикрепят к другому медучреждению. Забирать свою медкарту необязательно – ее передадут. Отказ можно получить если поликлиника переполнена.