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12:00, 24 августа 2023 года На территории Орловской области посадили более 280 тысяч сеянцев дуба и сосны Они заняли 82 гектара лесного фонда.





В области проходит реализация нацпроекта "Экология". Так, в этом году Орловщина вошла в число регионов-отличников, выполнивших план по искусственному и комбинированному лесовосстановлению. Более 280 тысяч сеянцев дуба и сосны заполнили 82 гектара лесного фонда. Проводятся работы по агротехническому уходу. Как отметили в пресс-службе областного правительства, в 2024 году запланирована посадка 90 гектаров молодых деревьев.





Ксения Солоухина



