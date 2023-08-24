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9:28, 24 августа 2023 года В аварии под Орлом погиб 53-летний мужчина Он скончался в автомобиле скорой помощи при транспортировке.



Фото: региональное УГИБДД

Смертельное ДТП произошло вчера, 23 августа, на автодороге М-2 "Крым" днем. На 369 километре водитель "Ситроена" выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком. Как сообщили в региональном УГИБДД, 53-летний водитель легковушки скончался, когда его везли в больницу на автомобиле скорой помощи.





Ксения Солоухина



